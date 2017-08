Finissage: Lisa Egger – eine Malerin aus Nenzing-Mariex

In Frastanz und Nenzing gibt es kaum ein älteres Haus, in dem nicht Bilder von Lisa Egger (1895-1983) hängen. Diese regional einst sehr bekannte Malerin kennen heute aber nur noch wenige persönlich. Es wurden daher zahlreiche Zeitzeugengespräche geführt, die das Leben dieser bescheidenen Frau schildern. In der neuen Ausgabe der „Bludenzer Geschichtsblätter“ wird an diesem Abend der Beitrag von Andreas Rudigier, Thomas Welte und Thomas Gamon über die bedeutende Vorarlberger Malerin präsentiert.

Dazu entstand ein Dokumentarfilm von Matthias Decker, der in der Ausstellung gezeigt wird.Sie hinterließ eine Vielzahl von Werken. Meist handelt es sich um Motive mit Blumen, alten Bäumen, Häusern und Motiven aus ihrer Umgebung, die sie mit der Feder zeichnete und nachträglich kolorierte. Einen nicht unbeträchtlichen Teil ihres Schaffens machen ihre Bilder über die Sagen der Umgebung und des Landes Vorarlberg aus. Auf dieses Thema ist das Hauptaugenmerk der Ausstellung gerichtet.Rückfragehinweis: Archiv der Marktgemeinde Nenzing, Thomas Gamon sowie Archiv der Marktgemeinde Frastanz, Thomas Welte

