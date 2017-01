Finanzminister Schelling ruft “Jahr der Reformen” aus

Am 16. Jänner will Schelling seine Pläne präsentieren - © APA

Für Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) soll 2017 das “Jahr der Reformen” werden. Den entsprechenden politischen Reformplan will der Minister am 16. Jänner bei einer Rede im Finanzministerium vorlegen. “Mit dem Kapitel Finanzen aus dem Regierungsprogramm sind wir weitgehend durch, wir liegen jedenfalls vor dem regulären Plan”, so Schelling.