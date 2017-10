Finale zur Autowahl des Jahres

Die zweite Auflage des VN-Auto-Awards geht ins Finale. In zehn Kategorien haben die Leserinnen und Leser der Vorarlberger Nachrichten sowie User von VOL.at nur noch bis Mittwoch, 18. Oktober die Möglichkeit, ihre Lieblings-Autos zu wählen und gleichzeitig tolle Preise zu gewinnen. Schon bei der Premiere im Vorjahr haben mehrere tausend Leser die beliebtesten Autos gekürt. Den Gesamtsieg konnte sich mit dem Audi A1 ein Premium-Kleinwagen sichern.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Auch in diesem Jahr wird es spannend. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Abstimmung. In praktisch allen zehn Kategorien zeichnen sich Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel „Beliebtestes Auto der Vorarlberger“ ab.

Tolle Preise zu gewinnen

Es zählt also jede Stimme. Und jeder der abstimmt, hat die Möglichkeit auf einen Gewinn. So werden unter anderem ein Gutschein für das Viersterne-Superior-Hotel alpina zillertal (3 Übernachtungen, 2 Erwachsene, 1 Kind), ein Hubschrauberflug der Firma Wucher Helikopter sowie Gutscheine der Falba Stuba in Laterns verlost. Mitmachen lohnt sich!