Finale des Nova Rock und Abreise der Fans rücken näher

Noch sind alle da - Die ersten Abreisen erfolgen wohl in der Nacht

Das Nova Rock in Nickelsdorf ist nach Angaben der Einsatzkräfte auch am Samstag, dem letzten Festivaltag, bisher in gewohnt ruhiger Manier verlaufen. Noch steht das Finale mit Green Day und David Hasselhoff zwar bevor, im Anschluss wird in den Nachtstunden aber bereits mit einer Abreisewelle gerechnet, hieß es von der Polizei.