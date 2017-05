Finale des 62. Eurovision Song Contest in Kiew

Bei den Buchmachern lag Österreich zuletzt im Aufwärts-Trent - © APA (ORF/ROMAN ZACH-KIESLING)

Heute, Samstag, Abend geht der 62. Eurovision Song Contest in seine Endrunde. In Kiew kämpft dabei auch Österreichs Kandidat Nathan Trent mit seiner selbst geschriebenen Nummer “Running on Air” um Europas Sangeskrone. Als Topfavorit gilt jedoch Francesco Gabbani aus Italien. Chancen werden auch Portugals Fadosänger Salvador Sobral und dem 17-jährigen Bulgaren Kristian Kostow eingeräumt.