Finale BMX-Vereinscup

Der Kampf um die Spitzenplätze verspricht spannend zu werden. Der Bewerb wird in insgesamt 5 Rennen ausgetragen, nach 4 Läufen liegt Andre Dutczak (151 Punkte) vor Noah Muther (142 Punkte) und Frederick Ender (120 Punkte) in Führung. Für einen Sieg gibt es 40 Punkte, für Rang 2 37 und Rang 3 35 Punkte. Rennbeginn am 29. September ist um 17.30 Uhr, die Preisverteilung findet anschließend im – selbstverständlich bewirteten – Clubhaus statt. Zuschauer sind natürlich herzlich willkommen!

BMX-Infos: www.bmx-bludenz.at