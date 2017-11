Finale beim Bahnhofsumbau in Lustenau

Fast rund um die Uhr arbeiten die ÖBB seit Anfang 2016 am Umbau des Bahnhofs Lustenau. Das Projekt ist weit fortgeschritten und wird 2018 fertig gestellt.

Bei einer Begehung überzeugten sich heute (Freitag) Landesrat Johannes Rauch, Bürgermeister Kurt Fischer und ÖBB-Projektteamleiter Arnold Fink vom Stand der Arbeiten. „Ich freue mich sehr, dass der Bahnhof Lustenau sein Potential als Mobilitätsdrehscheibe an einem strategisch wichtigen Ort an der Grenze zur Schweiz endlich voll entfalten wird können“, betonte Landesrat Rauch.

In den vergangenen 20 Monaten ist am Bahnhof der Marktgemeinde Lustenau kein Stein auf dem anderen geblieben. Die nicht mehr zeitgemäßen Weichen, Gleise und Bahnsteige wurden neu errichtet und eine moderne Personenunterführung mit Liftanlagen gebaut. Durch die Ausstattung mit einem „Inselbahnsteig“ kann der ÖBB-Regionalverkehr nun rasch zu- und abfahren. „Lustenau erhält einen modernen und kundenfreundlichen Bahnhof, der noch mehr Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel motivieren wird. Wir freuen uns über diese wichtige Mobilitätsdrehscheibe“, so Bürgermeister Fischer. Die Erschließung der Bahnsteige ist dabei nicht nur vom zukünftigen Busterminal sondern auch aus Richtung Bahngasse gegeben.