“Filmreifer” Juwelendiebstahl bei Goya-Verleihung in Spanien

Unbekannte haben bei der Verleihung der spanischen Goya-Filmpreise Juwelen im Wert von 30.000 Euro gestohlen. Der Schmuck sei in einem Zimmer des Madrider Luxushotels aufbewahrt worden, in dem auch die “spanischen Oscars” am Samstagabend verliehen wurden, berichtete die Zeitung “ABC” am Dienstag unter Berufung auf die Filmakademie.