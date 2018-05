Filmfestival Locarno verleiht Hawke den Excellence Award

Das Filmfestival Locarno zeichnet den US-Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Ethan Hawke mit dem Excellence Award 2018 aus. Der 47-Jährige holt die Trophäe am 8. August auf der Piazza Grande ab, wo sein neuester Film "Blaze" gezeigt wird.

Hawke stand als 14-Jähriger erstmals vor der Kamera und wurde vier Jahre später durch Peter Weirs “Dead Poets Society” mit Robin Williams bekannt. Den Durchbruch brachte ab 1995 Richard Linkwaters Trilogie “Before Sunrise”, “Before Sunset” und “Before Midnight”; für die Teile zwei und drei schrieb Hawke zusammen mit seiner Co-Darstellerin Julie Delpy auch am Drehbuch mit. Beide Skripte wurden für einen Academy Award nominiert.

Seine schauspielerische Leistung an der Seite von Denzel Washington in “Training Day” von 2001 brachte Hawke eine erste Nominierung für den Academy Award als bester Nebendarsteller ein. Die zweite Nominierung erhielt er 2014, als er unter der Regie von Richard Linklater den Vater der männlichen Hauptfigur in “Boyhood” verkörperte, einem Film, der im Zeitraum von 2002 bis 2013 gedreht wurde.