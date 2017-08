Filmfestival Locarno: Jürgen Vogel setzt als Ötzi Glanzpunkt

Jürgen Vogel als Ötzi - © APA (dpa/Archiv)

Mord in der Steinzeit, auseinanderbrechende Familien in der Gegenwart, Einsamkeit, Lebensangst, Konkurrenzdruck: Das Publikum des 70. Internationalen Filmfestivals in Locarno ist oft starkem Tobak ausgesetzt. Der deutsche Schauspielstar Jürgen Vogel (“Die Welle”) rauft und mordet sich beispielsweise durch die Steinzeit.