Filmfest Hamburg feiert Jubiläum mit 130 Filmen

Wenders wird die wichtigste Auszeichnung erhalten - © APA (AFP)

Ein 90-jähriger Eigenbrötler abgeschieden in der Wüste Arizonas: Das Filmfest Hamburg nimmt seine Besucher von diesem Donnerstag (5. Oktober) an mit auf Reisen in die unterschiedlichsten Welten. “Lucky” ist der Eigenbrötler – mit dem gleichnamigen Werk von John Carroll Lynch eröffnet das Festival, ebenso wie die Viennale dann am 19. Oktober.