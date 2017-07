Filme unter Sternen ein Fixpunkt im Rankweiler Kultursommer

1998 verzauberte Filme unter Sternen zum ersten Mal die Filmliebhaber. 19 Jahre später gehört diese Veranstaltungsreihe zum fixen Bestandteil in Rankweil. Komödiantisches, actionreiches, dramatisches, abenteuerliches und das Neueste aus der Welt des nationalen und internationalen Films stehen auch heuer vom Mittwoch, 19. Juli bis 4. August auf dem Programm des Rankweiler Kultursommer. So werden die spannenden, hochkarätigen Filme wie Lion – der lange Weg nach Hause, Expedition Happiness, The Rolling Stones-Havana Moon, La La Land, der Vollpfosten Avanti Beamti, Moonlight, Wilde Maus, Manchester by the Sea und Ich, Daniel Blake der großen Öffentlichkeit aus ganz Vorarlberg präsentiert.

Filme unter Sternen: 19. Juli bis 4. August 2017, jeweils Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 21.30 Uhr, Marktplatz Rankweil, (bei Schlechtwetter im Alten Kino)

Kartenvorverkauf: Ländle-Ticket (Raika, Sparkassen), Expert Tschanett, Musikladen

Veranstalter: Altes Kino, Marktgemeinde Rankweil