Lauterach. Die Bewirtschaftung des Bodens ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Kulturtechniken, die der Mensch überhaupt entwickelt hat. Der Dokumentarfilm „Humus – Die vergessene Klimachance“ informiert über die viel zu wenig beachteten Zusammenhänge zwischen Bodenqualität, Landwirtschaft und Klimaveränderung. Was geschieht unter unseren Füßen? Weshalb können Böden so riesige CO2-Mengen ein- und ausatmen? Haben wir bisher den vielleicht wichtigsten Klimafaktor übersehen – das Leben in den Böden?

Neue Chancen

In Amazonien haben deutsche Forscher 2000 Jahre alte, extrem fruchtbare Böden entdeckt. Die „Terra-Preta“-Böden wurden von Indianern geschaffen. Aber wie? Nahe Kairo entstand mitten im Wüstensand bester Humus. Was ist das Geheimnis des aufsehenerregenden „Sekem“-Projektes? In Frankreich wachsen Bäume und Getreide auf denselben Ackerflächen. Liegt hier der Keim für die Landwirtschaft der Zukunft? In der steirischen Ökoregion Kaindorf versucht man auf großen Ackerflächen Böden durch speziellen Kompost zu verbessern. Was steckt hinter diesem Erfolgsrezept?

Humus-Aufbau

Landwirte und Forscher suchen überall auf der Welt fieberhaft nach Möglichkeiten für gezielten Humus-Aufbau. Mit diesem Film möchte der Ausschuss für Umwelt und öffentlichen Verkehr alle Interessierten dabei begleiten.

Filmabend: Humus – Die vergessene Klimachance

Freitag, 20. Oktober, 19.30 Uhr

Rathaus Lauterach

Eintritt frei