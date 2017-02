Fillons Tochter und Sohn von französischer Polizei verhört

Fillon ist in Umfragen abgerutscht - © APA (AFP)

In der Affäre um Scheinbeschäftigungen von Familienmitgliedern des französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon hat die Polizei am Donnerstag dessen Kinder Charles und Marie vernommen. Die Befragung in Paris-Nanterre endete am Abend nach mehr als sieben Stunden. Fillon soll die beiden in seiner Zeit als Senator des nordwestlichen Departements Sarthe als Mitarbeiter beschäftigt haben.