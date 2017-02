Frankreich: Präsidentschaftskandidat Fillon in Erklärungsnot

Francois Fillon mit seiner Ehefrau - © APA (AFP)

In Frankreich wächst der Druck auf Francois Fillon, sich in der Affäre um Scheinzahlungen an seine Frau Penelope aus dem Rennen um das Präsidentenamt zurückzuziehen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage forderten zwei Drittel den Ex-Premier zur Aufgabe auf. Zudem wurde ein älteres Interview mit Penelope Fillon bekannt, in dem sie beteuerte, nie Fillons Assistentin gewesen zu sein.