Laut Umfragen gilt sein Wahlsieg als wahrscheinlich - © APA (AFP)

Francois Fillon ist am Samstag offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der französischen Konservativen gekürt worden. Vor mehr als 2.500 Delegierten der Republikaner in Paris bekräftigte der Ex-Premier, an seinem Programm festhalten zu wollen.