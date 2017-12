Fill the pot Strache

.

Der Originaltext lautet: “He, ho, nobody home. Meat nor drink nor money have I none. Yet I will be merry”. Bei Thomas Ravenscroft heißt die letzte Zeile: “Fill the pot, Eady (Edie)“- Eady bedeutet „rich, luxurious, happy“. Es ist ein Lied des Volkes, das nichts besitzt und wenig verdient, dafür lebendige Lieder und Bräuche schafft. Rich & Luxurios singen nicht, sie lassen singen.

“The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven’t got a penny, a ha’ penny will do. If you haven’t got a ha’ penny then God bless you.”