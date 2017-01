Fill Schnellster im ersten Wengen-Training vor Franz

Peter Fill ist heiß auf Wengen - © APA

Der Südtiroler Peter Fill hat in 1:45,55 Minuten die Bestzeit im ersten Training für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen aufgestellt. Nur 11/100 dahinter kam der Kärntner Max Franz an die zweite Stelle, der Schweizer Beat Feuz war Dritter (0,16). Gefahren wurde wegen der Wettervorhersagen ab dem Kombi-Start, man wollte sicherstellen, dass alle 84 Teilnehmer das Training absolvieren konnten.