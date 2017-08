Filipovic vor Wechsel von Austria zu Konyaspor

Filipovic macht von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch. Der Austria sind damit die Hände gebunden. “Wir haben noch lange verhandelt und ihm auch einen neuen Vierjahresvertrag angeboten. Aber das Angebot aus der Türkei war so gut, dass er es annehmen möchte”, berichtete Kraetschmer. Filipovic war erst im Sommer des Vorjahres von Ried zur Austria gewechselt, bei der er einen Vertrag bis 2019 erhielt.

Trainer Thorsten Fink fand sich mit den neuen Gegebenheiten ab. “Es ist nicht schön, wenn man etwas aufbauen will. Aber wir wollen nicht jammern, es gibt andere Spieler, die sich jetzt zeigen können. Es geht weiter”, sagte der Deutsche schon mit Blick auf das Spiel in Osijek. Anstelle von Filipovic dürfte der junge Ghanaer Abdul Kadiri Mohammed (21) neben Routinier Heiko Westermann verteidigen.

Ob die Austria für Filipovic Ersatz holt, ist vorerst unklar. “Wir sind dabei, den Markt zu sondieren. Wir haben noch den halben August Zeit”, meinte Kraetschmer. Dennoch wird die Personaldecke nun auch in der Abwehr dünn. Als dritter Innenverteidiger steht der 18-jährige Alexandar Borkovic parat. Er bestreitet aufgrund seiner schulischen Ausbildung aber nicht alle Trainings mit den Profis.

Noch nicht finalisiert ist außerdem der Transfer von Larry Kayode. “Es sind noch formale Punkte zu klären”, erklärte Kraetschmer. Der 24-jährige Torjäger aus Nigeria soll von Manchester City gekauft und direkt an den spanischen Primera-Division-Aufsteiger Girona verliehen werden. Kayodes Frau hatte am Wochenende via Instagram eine Einigung des Stürmers mit dem englischen Topclub verkündet.

