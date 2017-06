Figurentheater-Festival Homunculus in weiblicher Hand

Pierre Schäfer, der Homunculus zehn Jahre lang als künstlerischer Leiter verantwortete, legte am vergangenen Freitagabend in die Hände von Susanne Claus: „Nach zehn Jahren ist es eine gute Zeit, an jemanden anderen zu übergeben.“

Die neue Intendantin ab 2018, Jahrgang 1975, absolvierte zwischen 2001 und 2005 ihr Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch”, Abteilung Puppenspielkunst, in Berlin. Der anschließenden Festanstellung am Puppentheater Dresden folgten zahlreiche Tätigkeiten als Puppenspielerin und Regisseurin, Coach an diversen Theatern und in Fernsehproduktionen. Des Weiteren arbeitet Susi Claus in freien, eigenen Konstellationen und Produktionen und tourt damit auf nationalen und internationalen Festivals.

Nach der Geburt ihres Kindes 2011 ging es mit zahlreichen Regie- und Puppenspielarbeiten weiter. 2012 spielte Susanne Claus in „Das Mädchen aus der Feenwelt“ oder „der Bauer als Millionär“, einer Co-Produktion der Salzburger Festspiele/Thalias Kompagnons mit der Tafelhalle Nürnberg. In den vergangenen Jahren produzierte sie künstlerische Arbeiten, so u. a. das Musikvideo „Einfach ist gar nichts“ der Berliner Band „Prag“. Claus ist Mitbegründerin des „PuppenPool“ – Netzwerk für professionelle Puppenspielkunst.

„Das breite Repertoire von Susi Claus hat mich ebenso überzeugt wie ihre Empfehlung durch Pierre Schäfer, die er bereits vor Jahren abgegeben hat“, so „Homunculus“-Geschäftsführer Dieter Heidegger. Und Präsident Günter Bucher ergänzt: „Als Regisseurin wie Puppenspielerin hat Susi Claus hervorragende Referenzen. Und vor allem: Sie kennt uns und wie wir ticken. Wir freuen uns, dass wir uns aus mehreren kompetenten Vorschlägen erstmals für eine Frau entschieden haben.“