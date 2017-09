Der Weltfußballverband FIFA beginnt mit dem Ticketverkauf für die WM 2018 in Russland. In einem mehrstufigen Verfahren können Fußballfans von Donnerstag (14. September) an zunächst Anträge auf den Kauf eines oder mehrerer Tickets stellen. Anschließend würden die Tickets bis Juli 2018 in einem mehrstufigen Verfahren zugeteilt, teilte der Verband am Dienstag mit.

Auf Anordnung der russischen Behörden müssen alle Fans vor dem Besuch von Spielen eine "Fan-ID" beantragen. Ohne das Identitätsdokument sollen Ticketbesitzer keinen Zugang zu Spielen erhalten. Die "Fan-ID" ersetze unter anderem ein Visum für die Einreise in die Russische Föderation und diene an Spieltagen als Nahverkehrsticket, teilte die FIFA mit. (APA/dpa)