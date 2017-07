FIFA-Chef Infantino will Zukunft von Confed Cup analysieren

Infantino weiß auch noch nicht, wie es mit dem Confed Cup weitergeht - © APA (AFP)

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die weitere Zukunft des Confederations Cup nach dem Turnier in Russland offengelassen. Im Anschluss an das Finale zwischen Deutschland und Chile am Sonntag werde man diese analysieren, sagte der Chef des Fußball-Weltverbands am Samstag im Endspielort St. Petersburg.