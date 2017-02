FIFA-Boss Infantino hofft auf mehrere WM-Gastgeber 2026

Infantino will gemeinsame Bewerbungen für die WM - © APA (AFP)

Gianni Infantino, Präsident des Internationalen Fußball-Verbandes (FIFA), hat am Donnerstag bei einem Besuch des WM-Ausrichters 2022 in Katar betont, dass er sich 2026 eine WM mit mehreren Gastgebern wünsche. Nach der FIFA-Reform wird das größte Fußballturnier der Welt in neun Jahren erstmals mit 48 statt 32 Teilnehmern ausgetragen.