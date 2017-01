Fiat Chrysler verspricht 2.000 US-Jobs durch Jeep-Investment

In Michigan und Ohio sollen wieder Jeep-Jobs geschaffen werden - © APA (AFP)

Der Autokonzern Fiat Chrysler will in großem Stil in die US-Traditionsmarke Jeep investieren und so bis 2020 rund 2.000 Jobs in den Vereinigten Staaten schaffen. Das italienisch-amerikanische Unternehmen kündigte am Sonntag (Ortszeit) an, eine Milliarde Dollar (944,38 Mio. Euro) in zwei Werke in den US-Bundesstaaten Michigan und Ohio zu stecken.