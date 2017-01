Fiat Chrysler-Chef wehrt sich gegen Anschuldigungen

Marchionne weist die Vorwürfe strikt zurück - © APA (AFP)

Der Chef des italienisch-amerikanischen Autokonzerns Fiat Chrysler (FCA) hat Vorwürfe der Abgasmanipulation und einen Vergleich mit Volkswagen scharf zurückgewiesen. “Wir haben keinerlei Betrug begangen. Unser Fall ist in keiner Weise mit dem von Volkswagen vergleichbar”, sagte Sergio Marchionne in einem Interview, das die Zeitung “La Repubblica” am Freitag veröffentlichte.