Fiat 500 kommt zum 60. Geburtstag ins MoMa in New York

Aus Anlass seines 60. Geburtstags zieht der berühmte Fiat 500 ins New Yorker Museum of Modern Art (MoMa) ein. Das Museum nimmt das kleine Gefährt aus Italien in seine ständige Sammlung auf, wie der Autokonzern Fiat Chrysler Automobile (FCA) am Dienstag bekannt gab. Der Fiat 500 war am 4. Juli 1957 im Beisein des damaligen Fiat-Chefs Giovanni Agnelli erstmals vom Band gerollt.