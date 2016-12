Fiakerpferde gingen durch: Zusammenstoß mit Pkw in Wien

Kutscher erlitt Prellungen und Frakturen - © MA 68 LICHTBILDSTELLE

Ein Fiakergespann ist am Dienstagabend in Wien-Landstraße mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Pferde hatten gescheut und waren durchgegangen, berichtete die Berufsrettung Wien. Der Kutscher wurde von seinem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt Prellungen und Frakturen, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Seine Tiere erfuhren viel Hilfsbereitschaft.