FH-Projekt optimiert die Energieeffizienz

Forscher an der FH Vorarlberg beschäftigen sich mit verbraucherseitiger Laststeuerung von bestehenden elektrischen Warmwasserspeichern. Es soll im Gegensatz zur bestehenden Tag-Nacht-Schaltung eine Flexibilisierung und Effizienzsteigerung ermöglicht werden. Ziel ist es, durch eine nachrüstbare, zusätzliche Mess- und Steuereinheit den thermischen Speicher so zu heizen, dass einerseits die steigende Integration erneuerbarer Energieträger ermöglicht und andererseits die Effizienz verbessert wird.

Intelligente Steuerung

Die intelligente Steuerung misst kontinuierlich den Warmwasserbedarf und die Temperatur im Speicher. Darauf basierend ist es den Forschern gelungen, den aktuellen Zustand des Boilers und den zukünftigen Warmwasserbedarf so genau zu schätzen, dass die optimalen Heizzeiten ermittelt werden können. Das ermöglicht eine an den Verbrauch angepasste Bereitstellung von Warmwasser mit geringen Verlusten bei optimalen Schaltzeiten (z. B. Einspeisung erneuerbarer Energien). Messdaten werden nur lokal gespeichert, was die Privatsphäre schützen soll. Nach einem erfolgreichen ersten Versuch in einem Haushalt mit einer Effizienzsteigerung von zwölf Prozent läuft bis Ende 2017 ein zweiter Feldversuch mit 16 Haushalten. Die Versuche werden in Kooperation mit der illwerke vkw im Rahmen des FFG-geförderten Forschungsprojekts Smart City Rheintal gemacht.

Aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse werden beim Energie Update an der FH Vorarlberg am 6. April 2017 ab 17.30 Uhr präsentiert.