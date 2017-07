Feyenoord Rotterdam vs. SC Freiburg

Die historische Mannschaft aus Rotterdam ist eine der Größten in den Niederlanden und zum ersten Mal seit 18 Jahren Meister der höchsten Spielklasse, der Eredivisie. Die Vorbereitung laufen bereits auf Hochtouren. Hierfür habe sie mit dem Löwen Hotel Montafon****s einen besonders schönen Fleck im Vorarlberger Land gewählt. Trainiert wird am optimal präparierten Fußballplatz des SCM Vandans.

Nach gut sechs Wochen Sommerpause hat sich auch der Sport-Club am Montagvormittag auf dem Rasen zurückgemeldet. Der SC Freiburg stieg erst in der Saison 2016/17 wieder in die Bundesliga auf und beendete sie mit einem glorreichen 7. Platz. Für sie gilt es dieses Niveau und die Konzentration während der Vorbereitung hochzuhalten und vielleicht sogar zu toppen.

So kommt es am Samstag, 22. Juli 2017 um 17 Uhr in Schruns zum Testspiel des holländischen Meisters gegen den Bundesligisten SC Freiburg. Ein spannendes Spiel zwischen zwei motivierten Mannschaften wird erwartet. Tickets für das Match sind für 10 Euro – ermäßigt 8 Euro – direkt an der Stadionkasse des FC Schruns erhältlich.