Feuerwerke und Neujahrsfeiern weltweit

In Berlin kamen zu Deutschlands größter Silvesterparty laut Veranstalter Hunderttausende Besucher. Die Partymeile vor dem Brandenburger Tor wurde mit Betonpollern und anderen Sperren gegen mögliche Angriffe mit Fahrzeugen gesichert. Köln feierte ein Jahr nach den massenhaften sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht ebenfalls mit einem großen Polizeiaufgebot den Jahreswechsel.

Auch anderswo gab es strenge Sicherheitsvorkehrungen – zum Beispiel in Paris. Mit einem Feuerwerk am Prachtboulevard Champs-Elysees feierten die Menschen dort trotz eisiger Temperaturen das neue Jahr. Wegen der Terrorgefahr hatten die Behörden etwa Zufahrten mit Betonblöcken und Fahrzeugen versperrt.

Eine Stunde später begrüßten die Londoner pünktlich zum Glockenschlag des Big Ben das neue Jahr mit einem knapp zwölfminütigen Feuerwerk am Riesenrad London Eye an der Themse. Abgestimmt war das Spektakel zu Musik, unter anderem auch von Pop-Größen wie Prince, David Bowie und George Michael, die im vergangenen Jahr gestorben waren.

Der traditionelle “Balldrop” läutete am New Yorker Times Square das neue Jahr ein. Kurz vor Mitternacht setzte sich vor Zehntausenden Feiernden ein mehr als fünf Tonnen schwerer Kristallball mit dreieinhalb Metern Durchmesser an einer Stange über dem Broadway in Bewegung und erstrahlte zum neuen Jahr. Bürgermeister Bill de Blasio und Ban Ki-moon, der am Samstag zugleich seinen letzten Tag als UNO-Generalsekretär beging, starteten die Bewegung des Balls gemeinsam per Knopfdruck.

Rund zwei Millionen Menschen haben bei einer der größten Silvesterpartys der Welt in Rio de Janeiro das Jahr 2017 begrüßt. Bei Temperaturen von über 30 Grad feierte die Metropole ausgelassen ins neue Jahr mit DJs und Sambatänzen auf mehreren Bühnen und einem gigantischen Feuerwerk-Spektakel direkt über dem Meer am berühmten Copacabana-Strand. 21.000 Raketen, die aus elf Flößen in der Bucht von Cocapabana entzündet wurden, erleuchteten nach Mitternacht den Himmel im Schatten des Zuckerhuts.

Schon um 14.00 Uhr MEZ erlebten allein im Hafen von Sydney mehr als eine Million Zuschauer ein gigantisches Feuerwerk. Über dem berühmten Opernhaus in der australischen Metropole flogen bei sommerlichen Temperaturen zwölf Minuten lang Raketen in den Nachthimmel. Bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern starben in der Nacht zwei Männer.

In Tokio ließen die Menschen Hunderte weiße Ballons in die Luft steigen. In den buddhistischen Tempeln in ganz Japan läuteten die Glocken genau 108 Mal, um die Menschen von einer der 108 irdischen Begierden zu befreien.

Für die mehr als 1,3 Milliarden Einwohner Chinas – des bevölkerungsreichsten Landes der Erde – begann das neue Jahr gleichzeitig (um 17.00 Uhr MEZ); das Riesenreich hat nur eine einzige Zeitzone. In den großen Städten des Landes gab es in diesem Jahr keine offiziellen Feiern zu Silvester. Der 1. Jänner ist zwar auch in der Volksrepublik ein Feiertag, nach dem traditionellen Mondkalender der Chinesen beginnt das neue Jahr aber erst gut einen Monat später. Allerdings richtete die Sonderverwaltungszone Hongkong ein spektakuläres Feuerwerk zum Jahreswechsel 2016/17 aus.

Die internationalen Feiern wurden allerdings von einem Terrorangriff in Istanbul überschattet. Bei der Attacke in einem der größten Nachtclubs im Zentrum der Stadt wurden mindestens 39 Menschen getötet und rund 70 verletzt.

(APA/dpa)