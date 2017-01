Feuerwehrleute bei Hochhauseinsturz in Teheran verschüttet

Das Gebäude war das älteste Hochhaus des Iran - © APA (AFP)

In Teheran sind beim Einsturz eines brennenden Hochhauses offenbar dutzende Feuerwehrleute verschüttet worden. Rund 200 Helfer waren dem Staatsfernsehen zufolge am Plasco-Gebäude im Zentrum der iranischen Hauptstadt im Einsatz als das 15-stöckige Gebäude am Donnerstagmorgen einstürzte. Zuvor waren bei den Löscharbeiten demnach 38 Feuerwehrmänner verletzt worden.