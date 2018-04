Feuerwehrjugend stellte Wissen unter Beweis

Beim Wissenstest der Feuerwehrjugend in Mäder stellten die Jung-Florianis aus den Bezirken Feldkirch und Dornbirn ihr Können unter Beweis.

Mäder Bei herrlichem Frühlingswetter versammelten sich in Mäder die Mitglieder der Feuerwehrjugend aus den Bezirken Feldkirch und Dornbirn zum jährlichen Wissenstest.

In zehn Disziplinen rund um das Feuerwehrwesen mussten die Nachwuchs-Wehrkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Gerätelehre, Erste Hilfe, Technische Hilfsmittel, Funk, Löschwasserförderung und organisatorische Kenntnisse waren nur einige der Herausforderungen, die von den Jung-Florianis zu meistern waren. Als Austragungsort diente dabei die Volksschule Mäder, welche beste Rahmenbedingungen für die rund 240 Mädchen und Jungs bieten konnte. Aber auch abseits der Wettbewerbe haben die Gastgeber der Feuerwehr Mäder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm angeboten und so wurde auch dieser Wissenstest zu einem tollen Fest für die jungen Feuerwehrleute. Bei der abschließenden Preisverteilung konnten die Jungs und Mädchen dann voller Stolz ihre Abzeichen in Gold, Silber und Bronze entgegennehmen. MIMA