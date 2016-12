Feuerwehrjugend Schruns: Friedenslicht 2016

“In diesem Jahr treffen sich sämtliche Gruppen der Feuerwehrjugend von Vorarlberg am Freitag, dem 23. Dezember 2016 im Bregenzer Kloster Mehrerau und holen bei einer kleinen Feier das Friedenslicht ab”, teilte die Ortsfeuerwehr Schruns mit. Das Feuer wird am Heiligen Abend dann im ganzen Land verteilt. Auch die Feuerwehrjugend Schruns lädt alle ein, das Friedenslicht am 24. Dezember 2016 im Feuerwehrhaus Schruns zwischen 9 und 12 Uhr abzuholen. An die Besucher werden Glühmost und Kinderpunsch ausgeschenkt. Auf euer Kommen freut sich die Feuerwehrjugend Schruns.