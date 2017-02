Feuerwehr Röthis zog Bilanz

Röthis. (mima) Die Einsatzzahlen 2016 blieben dabei mit insgesamt 13 Alarmeinsätzen etwas unter dem langjährigen Durchschnitt. Mit Ausnahme eines Brandeinsatzes in Weiler, waren im Berichtsjahr ausschließlich technische Einsätze zu bewältigen.

Kein Brandeinsatz in Röthis

Im Gegensatz zu 2015 gab es im vergangenen Jahr im Ortsgebiet von Röthis keinen einzigen Brandeinsatz. Brandalarm gab es für die Röthner Feuerwehr aber trotzdem als sie zu einem Garagenbrand in die Nachbargemeinde Weiler gerufen wurden. Ansonsten standen vor allem technische Hilfseinsätze auf der Einsatzstatistik der freiwilligen Ortsfeuerwehr. Umgerechnet ergibt dies in Summe 276 Einsatzstunden für 206 Einsatzkräfte. Auch in diesem Bereich ein Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren.

Investition in Jugend und Ausbildung

Bei der Jahreshauptversammlung konnte Kommandant Ing. Joachim Ellensohn stolz über 5.660 im Jahr 2016 geleistete Stunden berichten, wovon allein für die Feuerwehrjugend über 1.220 Stunden investiert wurden. Heute zählt die Mannschaft der Feuerwehrjugend 13 Mitglieder. Das Durchschnittsalter liegt bei 13,6 Jahren. Weiters wurden im abgelaufenen Jahr auch über 1.500 Stunden in eine umfangreiche und vielfältige Aus- und Weiterbildung der Einsatzmannschaft investiert. „Ein Aufwand, der sich lohnt, denn nur so kann schnell und effizient zu jeder Tages- und Nachtzeit Hilfe geleistet werden“, so Kommandant Ellensohn.

Ehrungen und Ernennung in den Aktivstand

Im Zuge der diesjährigen Jahreshauptversammlung, ,welcher auch Bürgermeister Roman Kopf beiwohnte, konnten auch wieder zahlreiche Mitglieder geehrt werden. Für insgesamt 120 Jahre Mitgliedschaft (je 40 Jahre) wurden Herbert Knünz, Werner Nesensohn und Alois Keckeis mit der Feuerwehrmedaille des Landes Vorarlberg in Silber ausgezeichnet. Heinz Ellensohn wurde in weiterer Folge aufgrund seiner außergewöhnlichen Leistungen für die Ortsfeuerwehr Röthis in den vergangenen Jahrzehnten zum Ehrenmitglied ernannt. Ein weiteres Highlight war die offizielle Aufnahme von Jonas Gasparini in den Aktivstand. Er war bereits seit seinem 12. Lebensjahr Mitglied bei der Feuerwehrjugend Röthis. Ebenso in den Aktivstand übernommen wurden Calvin Ellensohn und Felix Lahnsteiner.