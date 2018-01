Feuerwehr rettete vierköpfige Familie aus brennendem Haus

Das Feuer brach in der Nachbarwohnung aus

Das Feuer brach in der Nachbarwohnung aus ©APA/Webpic

Die Feuerwehr hat in Dornbirn in der Nacht auf Montag eine vierköpfige Familie von einem Balkon eines Mehrparteienhauses gerettet. In der Nachbarwohnung war aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen, deren Bewohner flüchteten ins Freie und alarmierten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Der Brand in der Kehlerstraße entstand gegen 22.00 Uhr, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig. Wegen der Isolierung aus Heraklit mussten die Decken geöffnet werden. Nur so habe man weitere Glutnester ausschließen können. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.