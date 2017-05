Feuerwehr rettete in NÖ Maibaum-Kraxler aus 15 Metern Höhe

"Person in Notlage" am Maibaum - © APA (dpa)

“Person in Notlage” lautete die Alarmierung, die der Feuerwehr am Mai-Feiertag einen kuriosen Einsatz in Großaigen bei Mank (Bezirk Melk) bescherte: Beim Maibaum-Kraxeln war ein Mann in rund 15 Metern Höhe am Stamm buchstäblich hängengeblieben, weil sich ein Band vom Maibaumschmuck im Rad für das Sicherheitsseil verfangen hatte und es blockierte.