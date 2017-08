Feuerwehr rettete bei Graz in Auto eingeschlossenen Buben

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und half dem Buben - © APA (Webpic)

Ein kleiner Bub, der sich selbst in einem Auto bei Graz eingeschlossen hatte, ist von der Freiwilligen Feuerwehr gerettet worden. Wegen der Hitze war Eile geboten, die Helfer verbogen eine Tür und öffneten mit Draht den Sperrhebel. Zuvor hatte der achtjährige Bruder des Kleinen die Einsatzkräfte alarmiert. Bei einem ähnlich gelagerten Fall in Vorarlberg war am Dienstag ein Kleinkind gestorben.