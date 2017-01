Feuerwehr rettet Hund nach Hausbrand

Die Feuerwehr in Washington D.C. postete ein Video von dem Vorfall auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Klingle St fire under control. We have got the rescued dog breathing and are providing additional care. No one else found during search. https://t.co/DICYhvvaT3

Mittlerweile scheint der Italienische Schäferhund auf dem Weg der Besserung. Der Besitzer des Hundes bedankte sich bei den Helfern mit einem Foto eines sichtlich erschöpften “Cesare”.

Thank you @dcfireems for saving our Cesare, we are hoping he’ll pull through thanks to your heroic efforts today at our fire-stricken house