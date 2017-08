Feuerwehr muss Kuh aus Tief-Silo bergen

Am Mittwoch um 09.30 Uhr stürzte eine Kuh auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bludenz in einen Tief-Silo. Der Landwirt wollte die etwa 600 kg schwere Milchkuh vom Stall auf die Wiese treiben. Dabei lief die Kuh in die falsche Richtung, lief über die Silo-Abdeckung des ca. 4 Meter tiefen Silos und brach ein.

Die Kuh musste in der Folge mit dem Kran eines Rüstfahrzeuges gehoben werden. Das Tier wurde anschließend vom Tierarzt versorgt und dürfte unverletzt geblieben sein. Einsatzkräfte vor Ort waren die Ortsfeuerwehr Bludenz mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann.

(Red.)