Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand in Krems

Zahlreiche Feuerwehren rückten aus - © APA (Webpic)

Im Kremser Stadtteil Weinzierl hat es am Freitag einen Feuerwehr-Großeinsatz gegeben. Nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando NÖ war in der Früh das Wirtschaftsgebäude einer Schnapsbrennerei in Flammen gestanden. Teile des Objektes stürzten ein. 16 Feuerwehren rückten mit etwa 170 Helfern aus.