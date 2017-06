Feuerwehr Fraxern ist Ortsvereine-Meister 2017

Fraxern. (san) Spiel, Spaß und Spannung war auch in diesem Jahr das Motto des Ortsvereineturniers im Kriasidorf. Als gute Idee erwies sich, dass der FC-Fraxern um Obmann Mario Marte, als Veranstalter, eine fixe Zusage zur Durchführung machte. So wurde das Turnier am regnerischen Pfingstsonntag in den Jakob-Summer-Saal, anstelle des Fußballplatzes, verlegt. Fünf Bewerbe hatten die Vereine zu durchlaufen, die sowohl Spaß als auch Geschicklichkeit enthielten. Als stolzer Sieger ging die Ortsfeuerwehr Fraxern aus diesem Turnier hervor, gefolgt von dem Schiverein als Zweitplatzierten und der Kampfmannschaft des FC-Fraxern selbst als Drittplazierter. Auf den weiteren Plätzen wurden auch die drei Mannschaften der Bürgermusik Fraxern, sowie der Theaterverein mit einem Pokal gewürdigt.

Auch den Kleinsten wurde an diesem Tag nicht langweilig. Beim Tischtennis, Hüpfen auf dicken Matten, oder einfach nur beim Ballspielen hatten die Kinder viel Spaß. Dass das leibliche Wohl an einem solchen Tag ganz bestimmt nicht zu kurz kommt, weiß man beim Veranstalter FC längst. Das Team um Hugo Kathan stellte das einmal mehr unter Beweis.