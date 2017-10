Feuerwehr fing Königspython vor Wiener Kindergarten ein

Woher der 1,5 Meter lange Python stammt, ist noch unklar - © APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)

Eindeutig in der falschen Umgebung ist Montagnachmittag ein Königspython entdeckt worden: Die ungiftige, etwa 1,5 Meter lange Würgeschlange schlängelte sich durch den Garten eines Kindergartens in Wien-Brigittenau, berichtete die Feuerwehr am Dienstag. In unseren Breiten seien solche Tiere normalerweise in Terrarien zuhause, woher der Python stammt, sei noch unklar.