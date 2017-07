Feuerwehr fing entlaufene Wasserbüffel im Nordburgenland ein

Die Büffel waren vermutlich durch ein Loch im Zaun entkommen - © APA (FEUERWEHR MÖRBISCH)

Vier entlaufene Wasserbüffel haben am Montagabend die Feuerwehr in Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt Umgebung) auf Trab gehalten. Die Tiere waren aus ihrem Gehege in der Nachbarortschaft Rust entkommen und ihrem Besitzer gelang es allein nicht, sie einzufangen. Inzwischen wurden sie nach Rust zurückgebracht, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mit.