Mehrere Brände gelegt: Feuerteufel wüteten in Frastanz

Gleich mehrfach schlugen in der Nacht auf Sonntag Brandstifter in Frastanz zu - nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Eine bislang unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Sonntag in Frastanz insgesamt viermal zu geschlagen. Bei den verschiedenen Bränden wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Containerbrand

Um zirka 04:15 Uhr wurden in Frastanz mehrere Papiercontainer auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Einer davon befand sich direkt vor der Volksschule Frastanz, wodurch die Fassade des Gebäudes beschädigt wurde. Der andere Container befand sich auf dem Vorplatz der Kirche Frastanz, wo er andere Container ebenfalls in Brand setzte. Dabei vier Container komplett zerstört.