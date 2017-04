Feuerteufel in Linz schlug wieder zu: Ein Verletzter

Laut Feuerwehr gab es drei Brandherde - © APA/Webpic

Vier Mal innerhalb eines Monats hat es in einer Linzer Wohnanlage gebrannt. Am Sonntag schlug der Feuerteufel – Brandstiftung wird vermutet – zweimal zu: zuerst im Keller, Stunden später in der Tiefgarage. Laut Feuerwehr gab es dort drei Brandherde, die zu bekämpfen waren. Ein 60-Jähriger wurde verletzt, als er seinen Pkw aus der verrauchten Garage holte, teilte die Polizei OÖ am Montag mit.