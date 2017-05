Feuerstein-Rauch und Meusburger siegen in Bizau

Bei diesem Lauf, der zum Europacup der Ultraläufer (ECU) zählt, hatten die Sportler 48,5km und rund 3000hm abseits des Asphalts zu überwinden.

Die anspruchsvolle Route führte zuerst in einer Schleife über die Gopf Alpe und wechselte dann auf die andere Seite des Dorfes Richtung Sonderdach und Sattelalpe, wohl zum Herzstück dieses Laufs, dem teils noch schneebedeckten Niedere-Grat. Von dort ging es über den Schreibersattel nach Hinteregg und über den steilen, aber von der Bergrettung seilgesicherten Sigaz-Trail, weiter zur Seefluh und so wieder zurück nach Bizau.

Trotz des nächtlichen starken Regens, der die Strecke teilweise zu einer fast unkontrollierbaren Rutschbahn machte und so den Läufern alles an Mut, technischen Können und höchster Konzentration abverlangte, siegte der Allgäuer Matthias Dippacher (Team Dynafit) in der unglaublichen Zeit von 5:28h. Andrea Feuerstein-Rauch (Team Mammut SV Bizau) gewann mit 6:13h bei den Damen. Mit Christian Meusburger (Im Wald läuft´s), Köstlinger Joachim (BLT), Johannes Natter (d´Huckar) und Michael Maier (PME Racing Team) landeten weitere Ländle Läufer in den Top 10.

Parallel dazu fand der 30km und 1660hm lange Bizau Traillauf statt. Hier war der Tiroler Martin Mattle (Team Salomon) mit 2:47h eine Klasse für sich. Bei den Damen hatte hier die Deutsche Paula Mayer mit 3:18h die Nase vorn. Beim Erlebnistrail (7,6km 340hm) war der Voralberger Gerd Hagspiel (Friends of me) mit 38:49min nicht zu schlagen. Die Schweizerin Lena Kropf entschied mit 45:31min die Frauenwertung für sich.