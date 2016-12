Brand war binnen 45 Minuten gelöscht - © APA (dpa)

Beim Brand eines Bürogebäudes der deutschen Fluggesellschaft Condor am Frankfurter Flughafen ist am Donnerstagmittag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. “Vermutlich war die Ursache ein technischer Defekt an einem Trainingssimulator”, sagte eine Sprecherin der Polizei. Innerhalb von 45 Minuten hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.