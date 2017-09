Feuer in Marx-Halle in Wien war Brandstiftung

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Nacht auf Sonntag - © APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)

Das Feuer in der Marx-Halle in Wien-Landstraße war gelegt worden. “Es handelt sich eindeutig um Brandstiftung”, sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Montagvormittag. Einer oder mehrere Täter waren laut Polizeiangaben in der Nacht auf Sonntag in die Veranstaltungshalle eingebrochen und haben das Feuer gelegt. Dafür setzten sie einen Einrichtungsgegenstand in Brand.