Feuer für Olympische Winterspiele in Südkorea entzündet

Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), erinnerte bei der Zeremonie in Olympia daran, dass die Olympischen Spiele ein “Symbol des Friedens” seien. “Die Spiele schlagen Brücken in einer Zeit, in der die Welt auseinanderzubrechen scheint”, meinte Bach.

Übergabe der Flamme

Die Flamme wurde von der griechischen Schauspielerin Katerina Lechou dem ersten Fackelläufer, dem griechischen Skilangläufer Apostolos Angelis, übergeben. Zweiter Läufer war der südkoreanische Fußballer Park Ji-sung, der unter anderem bei Manchester United und PSV Eindhoven gespielt hatte.

Fackel soll am 1. November in Südkorea ankommen

Die Flamme wird nun eine Woche lang durch Griechenland getragen. An dem Staffellauf werden rund 1.200 Menschen teilnehmen. Am 31. Oktober soll das Feuer im alten Panathinaikon Stadion von Athen, dem Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit im Jahr 1896, an die koreanischen Organisatoren (POCOG) übergeben werden. In Südkorea soll es am 1. November ankommen.

Olympische Winterpsiele

Dort ist ein langer Fackellauf mit rund 7.500 Beteiligten durch fast alle wichtigen Städte und Regionen Südkoreas geplant. Die Olympischen Winterspiele werden vom 9. bis 25. Februar 2018 stattfinden.

(APA/dpa/ag.)