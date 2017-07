Feuer auf der Bühne bei Musik-Festival in Barcelona

Bei einem Musikfestival in Barcelona fing die Hauptbühne Feuer. 22.000 Menschen mussten evakuiert werden. - © Screenshot/Youtube

Eine riesige Party unter freiem Himmel in Barcelona mit über 20.000 Gästen des Musik-Festivals “Tomorrowland” ist wegen eines Großbrandes jäh abgebrochen worden. Nach Berichten spanischer Medien stand am Samstagabend aus unbekanntem Grund die Hauptbühne plötzlich in Flammen. Die Gäste verließen umgehend den Park Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. Dabei wurde niemand verletzt.